С праздником, труженики АПК и перерабатывающей промышленности!

Ровно неделю назад мозыряне были триумфаторами областных «Дожинок» в Добруше. Награды за достижение высоких показателей в животноводстве и растениеводстве вручались как всему району, так и отдельным предприятиям. «Заря», экспериментальная база «Криничная», «Слободское имени Ленина», «Козенки-Агро» — лидеры юго-восточного региона. А сейчас в зале Городского Дворца культуры – труженики Мозырского и Наровлянского районов, обеспечивающие нашу продовольственную безопасность. Именно они до зернышка собирают пшеницу и рожь на будущий хлеб, внедряют новые технологии в животноводство и делают все, чтобы запас кормов не иссякал.

На церемонии награждения стало известно имя безусловного лидера агропромышленного комплекса в 2022-м. Это коллектив совхоз-комбината «Заря».

Валовый намолот зерновых-колосовых по двум районам составил почти 34,5 тысячи тонн. Тройка лидеров на уборке урожая – совхоз-комбинат «Заря», экспериментальная база «Криничная» и «Слободское имени Ленина». Валовый сбор царицы полей – 33,5 тысячи тонн. Здесь вновь первая «Заря», на втором месте – «Слободское имени Ленина», на третьем – «Козенки-Агро». За достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции наградили «Зарю». Вторые – эксбаза «Криничная». Третье место разделили – Мозырская сортоиспытательная станция и «Слободское имени Ленина».

Большое количество наград вручили в личных номинациях. На сцену поднимались комбайнеры, трактористы и водители, операторы молочно-товарных ферм и птицекомплексов, ветеринары и зоотехники. Передовиков уборочной страды, животноводческой отрасли и перерабатывающей промышленности АПК чествовали под громкие аплодисменты коллег. Теплые поздравления и искренние слова признательности звучали в адрес каждого из них.

На главную сцену поднимались и представители предприятий перерабатывающей отрасли. Свои достижения, а точнее, свою пользующуюся хорошим спросом продукцию, они представили на выставке в фойе Городского Дворца культуры. Дегустацию провела торговая сеть «Зари», Мозырский спиртоводочный завод, эксбаза «Криничная», Мозырские молочные продукты и хлебозавод. Поздравления по случаю профессионального праздника принимали также сотрудники ЗАО «Партнер и К», «Мозырьсоль», «Мозырьтехсервис» и другие. Одним из самых ярких подарков стал творческий: концертные номера, подготовленные тружениками сцены.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ