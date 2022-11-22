Заместитель начальника Гомельского УВД Анатолий Васильев 23 ноября проведет «прямую» телефонную линию

Завтра, 23 ноября 2022 года с 11:00 до 13:00 по телефону 8 -0232- 96-77-44 «прямую телефонную линию» по вопросам деятельности подразделений милиции общественной безопасности проведет первый заместитель начальника УВД — начальника милиции общественной безопасности полковник милиции Васильев Анатолий Анатольевич. Если есть вопросы. Звоните в указанное время по телефону, который вы видите на своем экране.