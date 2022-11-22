Одна из новых кубинских зарегистрированных вакцин против КОВИД-19 «Soberana Plus» поступила в учреждения здравоохранения Мозырского района

В Республике Беларусь зарегистрированы две новые вакцины против инфекции COVID-19 – «Soberana 02» и «Soberana Plus», разработанные Кубинским Институтом вакцин Finlay. Одна из них — «Soberana Plus», поступила в учреждения здравоохранения Мозырского района.

Кубинская вакцина «Soberana Plus», поступила в учреждения здравоохранения Мозырского района. «Soberana Plus» – это белковая субъединичная вакцина, сделана на основе инактивированного (убитого) вируса, предназначена для бустерной вакцинации привитых граждан. Препарат положительно зарекомендовал себя в ходе клинических исследований, показав эффективность более 90%. Напомним, что бустерная вакцинация проводится лицам старше 18 лет через 6 и более месяцев после законченной основной вакцинации или ранее проведенной бустерной вакцинации для обеспечения эффективного усиления иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 и поддержания концентрации антител у привитых лиц на высоком уровне. Сделать прививки от инфекции COVID-19 можно в поликлиниках города, в районных участковых больницах и врачебных амбулаториях, в прививочном пункте торгового центра «Бобровский». Проводится также выездная вакцинация работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях. Граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти в поликлинику, прививаются на дому.

Бустерная вакцинация взрослого населения проводится с использованием одной из имеющихся вакцин: «Спутник Лайт», «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), «Vero Cell» (Sinopharm), «Soberana Plus». Для вакцинации детей и подростков, беременных женщин используется китайская вакцина «Vero Cell» (Sinopharm). В Мозырском районе полный курс вакцинации прошли 91868 человек, что составляет 72% населения. Бустерной вакцинацией охвачено 66728 человек или 70,6% привитых. Благодаря высоким темпам иммунизации удалось значительно снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в осенний период, а созданная иммунная прослойка способствует протеканию заболевания в более легкой форме, не требующей госпитализации.