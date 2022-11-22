С выставки «ПродЭкспо-2022» «Мозырские молочные продукты» привези домой диплом «За активное участие».

В Минске с 15 по 18 ноября проходила крупнейшая в стране специализированная оптовая выставка-ярмарка. Участие в ней приняли и мозыряне.

4 тысячи квадратных метров и более 110 компаний. Таков масштаб XXVIII Международной выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО -2022». В ней приняли участие отечественные производители, представители России, Вьетнама, Индонезии и Азербайджана. Такие масштабные мероприятия – это прекрасная возможность заявить о себе и найти новых деловых партнеров.

Свою продукцию представляли Мозырские молочные продукты. Молочная продукция давно пользуется спросом и авторитетом у отечественных и зарубежных покупателей.

«Мозырские молочные продукты» хорошо известны местному потребителю. Покупатели голосуют рублем за товары под марками «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья». Кроме того наша «молочка» хорошо знакома азиатским регионам, а также Казахстану, Грузии и Азербайджану. Постоянный партнер – Россия. А в этом году партии сухого молока отправились в Сингапур. На официальном открытии Продэкспо -2022 присутствовали почетные гости. Среди них — министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, первый заместитель управляющего делами Президента Беларуси Дмитрий Рыбко, заместитель председателя президиума Национальной академии наук Петр Казакевич. По итогам выставки мозыряне привезли домой диплом «За активное участие».