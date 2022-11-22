Уберем снег вместе! Активисты отряда Мозырского педагогического университета «Доброе сердце» продолжают помогать пожилым людям, инвалидам и ветеранам

Активисты отряда Мозырского педагогического университета «Доброе сердце» продолжают помогать пожилым людям, инвалидам и ветеранам расчищать территорию их дома от снега и колоть дрова. На этот раз помощь была оказана ветерану Великой Отечественной войны.

Пробираться через сугробы, чтобы наколоть дрова и отопить свой дом. Зачастую для одиноко проживающих пожилых людей это непосильная задача. А если еще и гололед, то и опасная. Именно поэтому в зимний период свою работу начинают волонтеры отряда «Доброе сердце», Мозырского педагогического университета. Пока мы беседовали, ребята уже неплохо поработали: расчистили снег возле дома, накололи дрова и принесли их ближе к дому, а также сбили огромные сосульки. К сожалению, Николай Федорович Абрамов, хозяин дома в силу своего возраста и здоровья, выйти и поблагодарить ребят не смог. С первым снегом в Мозырской районной организации БРСМ с 8:30 и до 17:30 начала работать горячая телефонная линия, обратившись на которую, активисты и волонтеры обязательно вам помогут. Ее номер – 23- 42- 65.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ