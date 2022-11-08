Законопроект о Всебелорусском народном собрании обсудили с молодежью Мозыря

Форумы и диалоговые площадки — это классическая форма работы с молодежью. Она хорошо зарекомендовала себя еще в период обсуждения проекта изменений в Конституцию. На неделе с активом Молодежного парламента Мозырщины встретились представители депутатского корпуса Валентина Назаренко и Галина Кудина. Центральная тема разговора – законопроект о Всебелорусском Народном собрании. Такой формат общения дает молодым ребятам хорошие навыки, как вести диалог на самые серьезные темы. Молодежный парламент, по мнению его представителей, должен держать в поле зрения самые актуальные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики государства. Кроме того, подобные мероприятия помогают объединять настоящих молодежных лидеров, которым интересно принимать участие в развитии своей страны.