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Рубрика: Новости

Когда капремонт не в радость. Спор с коммунальными службами жильцов дома №14 по улице Нефтестроителей по поводу ремонта балконов уже дошел до судебных заседаний

8 ноября 2022, 18:06

Их спор с коммунальными службами по поводу ремонта балконов уже дошел до судебных заседаний. Когда капремонт не в радость. Жильцы дома №14 по улице Нефтестроителей обратились на горячую линию телеканала «Мозырь». Их спор с коммунальными службами по поводу ремонта балконов уже дошел до судебных заседаний. В проблемной ситуации разбиралась наша съемочная группа.

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