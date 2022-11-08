Когда капремонт не в радость. Спор с коммунальными службами жильцов дома №14 по улице Нефтестроителей по поводу ремонта балконов уже дошел до судебных заседаний

Их спор с коммунальными службами по поводу ремонта балконов уже дошел до судебных заседаний. Когда капремонт не в радость. Жильцы дома №14 по улице Нефтестроителей обратились на горячую линию телеканала «Мозырь». Их спор с коммунальными службами по поводу ремонта балконов уже дошел до судебных заседаний. В проблемной ситуации разбиралась наша съемочная группа.