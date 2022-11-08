На пожаре спасли мужчину

5 ноября в 19.16 в службу спасения поступил звонок о том, горит квартира по улице Ветровой. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. В ходе разведки в задымленной комнате спасатели Алексей Бондаренко и Андрей Жгун на кровати обнаружили мужчину, хозяина квартиры. Его вынесли на свежий воздух, передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра медиками, пострадавший был госпитализирован в городскую больницу. В результате пожара повреждена деревянная межкомнатная дверь в двухкомнатной квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.