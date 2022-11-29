За неприметной упаковкой – отличное качество. Продукция Калинковичского завода бытовой химии как альтернатива западным аналогам

Многие заметили, как из-за санкций пустеют полки магазинов бытовой химии. На Калинковичском заводе бытовой химии уверены, что санкции – это не только потери, но и возможности. Что позволяет Калинковичскому заводу бытовой химии выдерживать конкуренцию

В Беларуси сотни специализированных магазинов бытовой химии, Основная доля товаров из России, Украины, Польши, Кореи, Индии, Китая. Рынок конкуренции достаточно сложен. Продукцию Калинковичского завода бытовой химии, к сожалению, на полках встретишь не часто. Но, применив однажды, про разрекламированные бренды можно и забыть. Качество, соответствие всем стандартам и доступная цена.

За простой упаковкой – продукция с отличным качеством. Директор предприятия Аксана Ивановна Логвина не скрывает, вся бытовая химия дома – только та, что сходит с линий завода. Как и вся автокосметика. Если на бутылке с омывайкой написано «минус 20», то заявленную температуру жидкость однозначно выдержит. Как и порошок отмоет грязь, и жидкость до блеска вычистит сантехнику.

Соотношение «цена – качество» для Калинковичского завода бытовой химии не просто слова. Работа предприятия основана на строгом соблюдении и использовании современных технологий производства. На заводе действует система качества на соответствие стандарту ISO 9001. Так что задержитесь на пару минут возле полок с бытовой химией и обязательно поищите в торговом разнообразии баночки с надписью: «Сделано в Калинковичах». Чистота, соответственно, хорошее настроение будут гарантированы.