Убийство в Мозырском районе: 35-летний мужчина зарубил топором собутыльника

Шокирующая история произошла в одной из деревень Мозырского района. У местного жителя, 60-ти лет, в канун последних осенних выходных гостил молодой приятель. Всё по классике жанра: совместное застолье, много спиртного, разговоры по душам. Только закончилась беседа о жизни…. убийством с особой жестокостью. В буквальном смысле, зарубив топором хозяина дома, гость попытался скрыть следы преступления. Хотел сжечь оружие убийства. Но безуспешно. В настоящее время 35-летний мужчина находится под стражей.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ