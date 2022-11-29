Мозырские школьники завоевали четыре медали на международном турнире по информатике. На международном турнире школьников по информатике IATI 2022 воспитанники КЮП Мозыря награждены двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. В турнире участвовали 403 школьника из 20 стран.

14 международный осенний турнир по информатике проходил 23-27 ноября в гибридном формате в болгарском Шумене. Соревнование проводилось под патронажем Президента Болгарии Румена Радева и ректора Шуменского университета профессора Георгия Колева. В турнире очно или онлайн приняли участие школьники из 20 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцоговина, Болгария, Великобритания, Ирландия, Грузия, Египет, Израиль, Молдова, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Перу, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Украина. Соревнование проводилось для двух возрастных категорий школьников — младших (2007 года рождения и младше) и старших. Всего в олимпиаде приняли участие 403 школьника. Лучшие 16 белорусских школьников были выбраны для IATI 2022 посредством серии отборочных соревнований. По итогам отбора в Беларуси сформировались 6 площадок международного турнира: Барановичи, Брест, Витебск, Минск, Могилев, Мозырь. В течение каждого из двух основных туров IATI школьники должны были разработать три программы и отправить их на проверку в олимпиадную тестирующую систему Болгарии. По регламенту международной олимпиады во время соревнования велась трансляция экранов участников — организаторы из Шумена могли наблюдать за работой школьников в режиме реального времени. По итогам двух туров четыре воспитанника КЮП Мозыря награждены медалями соревнования. В группе SENIOR серебряная медаль у Станислава Полынь, бронзовая у Григория Кошмана. В группе JUNIOR серебро у Ивана Жукова, бронза у Игоря Бычика. Все ребята занимаются в клубе юных пожарных под руководством тренера Алексея Валентиновича Борунова.