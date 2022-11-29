Мозырские школьники завоевали четыре медали на международном турнире по информатике. На международном турнире школьников по информатике IATI 2022 воспитанники КЮП Мозыря награждены двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. В турнире участвовали 403 школьника из 20 стран.
14 международный осенний турнир по информатике проходил 23-27 ноября в гибридном формате в болгарском Шумене. Соревнование проводилось под патронажем Президента Болгарии Румена Радева и ректора Шуменского университета профессора Георгия Колева. В турнире очно или онлайн приняли участие школьники из 20 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцоговина, Болгария, Великобритания, Ирландия, Грузия, Египет, Израиль, Молдова, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Перу, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Украина. Соревнование проводилось для двух возрастных категорий школьников — младших (2007 года рождения и младше) и старших. Всего в олимпиаде приняли участие 403 школьника. Лучшие 16 белорусских школьников были выбраны для IATI 2022 посредством серии отборочных соревнований. По итогам отбора в Беларуси сформировались 6 площадок международного турнира: Барановичи, Брест, Витебск, Минск, Могилев, Мозырь. В течение каждого из двух основных туров IATI школьники должны были разработать три программы и отправить их на проверку в олимпиадную тестирующую систему Болгарии. По регламенту международной олимпиады во время соревнования велась трансляция экранов участников — организаторы из Шумена могли наблюдать за работой школьников в режиме реального времени. По итогам двух туров четыре воспитанника КЮП Мозыря награждены медалями соревнования. В группе SENIOR серебряная медаль у Станислава Полынь, бронзовая у Григория Кошмана. В группе JUNIOR серебро у Ивана Жукова, бронза у Игоря Бычика. Все ребята занимаются в клубе юных пожарных под руководством тренера Алексея Валентиновича Борунова.
Мозырские школьники завоевали четыре медали на международном турнире по информатике
Мозырские школьники завоевали четыре медали на международном турнире по информатике. На международном турнире школьников по информатике IATI 2022 воспитанники КЮП Мозыря награждены двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. В турнире участвовали 403 школьника из 20 стран.