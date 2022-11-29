Выставка–ярмарка в Речном вокзале ждет покупателей!

И вновь в Речном вокзале собрались десятки экспонентов из Беларуси и даже России, чтобы порадовать мозырян и гостей города привезенной продукцией. Выставка позволяет в одном месте одеться, обуться, приобрести специи, чаи, сладости, мед, постельное и еще много всего полезного. На дворе зима, а значит, время шуб. Из норки, мутона, писца, каракуля, цены стартуют от 400 рублей до 3, 5 тысяч. Предусмотрены кредит и рассрочки, а в канун новогодних праздников – скидки и бонусы.

На выставке представлен большой ассортимент курток, пальто, дубленок, альпак, до 74 размера включительно. Наполнитель из верблюжьей шерсти, практично и тепло. Цена начинается от 80 рублей. А к верхней одежде большой выбор головных уборов. Фабричная обувь на овчине. Качество гарантировано. Эти модели хороши для тех, кому трудно подобрать себе сапоги, обувь рассчитана на повышенную полноту стопы и высокий подъем. А уже одевшись, можно подумать об украшении.

Один из стендов – рыбные консервы напрямую от российских производителей. Богатая омегой печень трески, тунец, кальмар, икра разного вида, сом и даже осетр. Продукция украсит любой стол, и в праздники, и в будни. Выставка как внутри речного вокзала, так и снаружи. Самая аппетитная и ароматная экспозиция – продукция Рязанского рыбоперерабатывающего комбината. Мозыряне ее полюбили, с нетерпением каждый раз ждут гостей из России. Рыба свежемороженая, копченая, соленая, такие деликатесы как чавыча, клыкач, есть даже хлеб из семги. А еще на выставке есть изделия, которые согреют в самую холодную пору года. Варежки, носочки, гетры. Если вам нужно заменить постельное белье или приобрести нужные и качественные аксессуары для сна, то вам точно сюда. Бязь и поплин от ведущих фабричных производителей, интересные расцветки, оригинальный дизайн. Приходите за покупками! Ярмарка «Все для дома и семьи» продлится до 2 декабря включительно.