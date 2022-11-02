Юные волонтеры Красного Креста провели благотворительную акцию и помогли на участке пожилой мозырянке

Каникулы с пользой! Волонтеры Красного Креста из 2 школы решили один день своего законного отдыха посвятить помощи тем, кто нуждается. 77-летняя Анне Галушко в силу возраста и здоровья сложно ухаживать за своим большим участком. Бабушка не ожидала, что на ее просьбу откликнется столько ребят, была растеряна и приятно удивлена.

Поначалу небольшая планерка, определили фронт работ. После разделились на группы, взяли инструменты и за работу. Оперативно, дружно, весело. Кто-то собирал яблоки, кто-то сгребал опавшую листву. Ребят подбадривали педагоги.

Чтобы Анне Семеновне напоминанием об этом дне стал не только убранный огород, волонтеры подарили бабушке памятный подарок. А в ответ получили сочные и вкусные яблоки.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ