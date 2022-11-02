Сотрудники ГАИ провели на территории Мозыря, Ельска и Наровли масштабное рейдовое мероприятие. В сельских населенных пунктах велосипедистам и детям раздавали световозвращающие элементы.

В зоне внимание сотрудников ГАИ – дороги в сельских населенных пунктах, и люди, которые по ним передвигаются. Пешеходам – взрослым и маленьким, — дарили фликеры. В темное время суток этот аксессуар – настоящее спасение для всех участников дорожного движения. Пешеход с фликером виден издалека. Велосипедистов в этот вечер экипировали яркими жилетами повышенной видимости.

По статистике, количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов возрастает именно осенью. Короткий световой день, плохие погодные условия, отсутствие яркого уличного освещения – все это может стать причиной опасной ситуации на дороге. Не пренебрегайте фликерами! И обязательно научите носить их своих детей!

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ