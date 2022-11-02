Трое молодых мозырян захотели быстрых и больших денег. Оперативники наркоконтроля задержал трех курьеров интернет-магазина по продаже психотропов

Трое молодых мозырян захотели быстрых и больших денег. Трудоустроились курьерами в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Причем, реально трудоустроились, при оформлении даже высылали свои паспортные данные. Делали закладки Альфа-ПВП на территории всей Гомельской области. Брали крупные партии наркотика, а после фасовали и закладывали в те места, которые указывал виртуальный куратор. Зарплату получали на электронный кошелек в биткоинах. Оперативники взяли их с поличным. Как раз незадолго до этого молодые люди получили 200 граммов Альфа – ПВП, успели расфасовать и сделать закладки на территории Светлогорска и Мозыря. В квартире обнаружено еще 50 граммов наркотиков. На черном рынке 1 грамм стоит 170 рублей. К слову, одного из криминального трио задержали в его же день рождения, парню исполнилось 22 года. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.