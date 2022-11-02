Ярмарка «Модный базар» приглашает!

Если на площадке у ДК МНПЗ появились высокие белые шатры, значит в Мозырь вновь приехал «Модный базар». Эту универсальную ярмарку горожане любят за разумные цены и товары, которым можно доверять. Хозяйки спешат за ароматными специями и натуральными приправами. У сладкоежек – выбор из десятка видов свежей халвы и других вкусностей. Длинные осенне-зимние вечера вам скрасит чашка вкусного чая. А к нему обязательно стоит взять баночку меда! На ярмарке есть как традиционные, известные, недорогие сорта. Так и эксклюзивные, которые невозможно найти в массмаркете. Мед с черникой, малиной, фисташкой. Перга, прополис, маточное молочко. Вся продукция – по очень приятным ценам. Большое внимание привлекают рыбные павильоны. В одном из них предлагают консервированную продукцию: тунец и лосось, навага и скумбрия, питательная печень трески и многое другое. А рядом – рыба копченая, соленая, вяленая и не только. Балык из горбуши, филе тунца холодного копчения, аппетитные рыбные рулеты, редкие дальневосточные сорта дикой рыбы, сельдь пряного посола – любимые рыбные продукты белорусов. В ассортименте – замороженные полуфабрикаты.

В непродовольственных отделах – товары, которые прошли конкурсный покупательский отбор и всегда пользуются спросом. В ассортименте – белье, повседневная одежда для мужчин и женщин, ювелирные украшения. Большой выбор сезонного товара: можно найти теплый головной убор на любой вкус, купить шарф или пуховый платок, зимние перчатки. Дамы активно примеряют верхнюю одежду. В этом павильоне работают под девизом – «Красиво и комфортно, НЕ значит дорого!».

Без внимания женщин не остается и «Мехомания»! Модели различной длины, цвета и размеров. Вся продукция фабричная, российских производителей. Есть рассрочка, предусмотрены и скидки. Ярмарка возле Дворца культуры на бульваре Юности будет работать по 10 ноября включительно, с 10 до 19 часов. Не пропустите!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ