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Рубрика: Новости

XVIII фестиваль-конкурс «Осенний аккорд» готов принимать гостей

21 ноября 2022, 18:31

Главный творческий форум мозырских нефтепереработчиков стартует во вторник, 22 ноября. В этом году «Осенний аккорд» празднует 18-летие! Фестиваль-конкурс – уже давно неотъемлемая часть корпоративной культуры Мозырского НПЗ. И, пожалуй, представители каждого структурного подразделения завода успели заявить о себе на большой сцене. Каждый год яркие звезды зажигаются среди вокалистов и танцоров, художников и фотографов, мастеров сценической речи и декоративно-прикладного искусства. Два конкурсных дня – это десятки выступлений, как взрослых, так и детских. Среди новшеств 18-го фестиваля – номинация «Золотой фонд» во взрослой программе. На сцену выйдут талантливые заводчане – ветераны труда. 23 ноября в театрально-концертном зале выступят самые юные участники Аккорда. Закроет фестивальную неделю пятничное награждение победителей. Билеты на все мероприятия уже есть в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков. Стать участником самого ожидаемого заводского форума талантов может любой житель или гость нашего города. Ведь эти концерты по своему уровню не уступают выступлениям приезжих артистов.

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