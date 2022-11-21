XVIII фестиваль-конкурс «Осенний аккорд» готов принимать гостей

Главный творческий форум мозырских нефтепереработчиков стартует во вторник, 22 ноября. В этом году «Осенний аккорд» празднует 18-летие! Фестиваль-конкурс – уже давно неотъемлемая часть корпоративной культуры Мозырского НПЗ. И, пожалуй, представители каждого структурного подразделения завода успели заявить о себе на большой сцене. Каждый год яркие звезды зажигаются среди вокалистов и танцоров, художников и фотографов, мастеров сценической речи и декоративно-прикладного искусства. Два конкурсных дня – это десятки выступлений, как взрослых, так и детских. Среди новшеств 18-го фестиваля – номинация «Золотой фонд» во взрослой программе. На сцену выйдут талантливые заводчане – ветераны труда. 23 ноября в театрально-концертном зале выступят самые юные участники Аккорда. Закроет фестивальную неделю пятничное награждение победителей. Билеты на все мероприятия уже есть в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков. Стать участником самого ожидаемого заводского форума талантов может любой житель или гость нашего города. Ведь эти концерты по своему уровню не уступают выступлениям приезжих артистов.