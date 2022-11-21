21 ноября – День Святого Архистратига Михаила, покровителя Мозыря

У православных к архистратигу Михаилу особое отношение. Его изображали воином, копьём пронзающим дьявола, в Средние века писали в образе всадника Апокалипсиса, который топтал бесов копытами своего коня. Его изображение было на стяге Ивана Грозного, а на Руси его звали «воеводой грозных сил». Михаил с древнееврейского переводится «Кто как Бог» или «Никто не равен Богу». По Библии, Михаил возглавил ангелов в битве с отпавшим от Бога Денницей, на сторону которого встала треть небесных духов. Битва началась не сразу. Сначала Михаил призывал отпавших одуматься, но, когда его уговоры отвергли, встал во главе ангелов и сокрушил гордецов. Денница был низвержен на землю. В православной иконографии Михаила всегда изображают огненно-красным, с мечом, ведь он победил дьявола и сбросил его с неба. Православные верили: Бог даёт при крещении каждому человеку своего ангела-хранителя. Ангел-хранитель Мозыря, да и всего Мозырского Полесья – Святой Михаил. Кафедральный собор, главный храм Туровской епархии, главный храм Мозыря, посвящен в его честь. На Полесье Святого Михаила по-доброму называют «Михайлой». Сотни человек пришли сегодня в храмы. К иконам, помолиться, попросить, сказать спасибо. Литургия была особо торжественная.