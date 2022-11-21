В аварии в Калинковичском районе погибла 19-тилетняя мозырянка

Авария со смертельным исходом произошла 19 ноября около 13.30 на трассе М10 вблизи деревни Малые Автюки Калинковичского района. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Ивеко». В результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка, дочь водителя «легковушки», жительница Мозырского района. Сам водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В ГАИ призывают водителей к более сдержанному и аккуратному стилю вождения в зимних погодных условиях, а именно отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов, перекрестков и на закруглениях дорог. Следует учитывать состояние проезжей части и видимость дороги, выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и пристегиваться ремнями безопасности.