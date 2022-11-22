На Мозырщине продолжается «Эстафета тепла». Число добрых дел растет

На Мозырщине продолжается «эстафета тепла». На этот раз съемочная группа телеканала совместно с территориальным центром социального обслуживания населения и советом молодых работников Мозырского НПЗ колола дрова для инвалида-колясочника из деревни Хомячки.

Из родного Узбекистана Андрей Михайлович Попов уехал ровно 30 лет назад. Сейчас он живет в доме один, иногда его навещает родной брат. У мужчины первая группа инвалидности, а после недавнего инсульта и вовсе пришлось заново учиться разговаривать. Зимний период для Андрея Михайловича особенно сложный. Многое по хозяйству ему дается с трудом, а с колкой дров и вовсе не справиться.

В рамках «Эстафеты тепла» помочь мужчине приехали сотрудники центра социального обслуживания населения совместно с Советом молодых работников Мозырского НПЗ. Парни пилили и кололи дрова, женская часть их аккуратно укладывала. Напомним, что инициатором проведения эстафеты тепла на Мозырщине выступил районный комитет БРСМ. На данный момент к акции присоединяется все больше предприятий и организаций. Их представители помогают пожилым людям, людям с инвалидностью и ветеранам. И такая забота о старших объединяет молодежь не только нашего района, но и разных городов и сел Беларуси. Количество контента добрых дел под хэштегом #эстафетатепла растет. Участники марафона продолжат делиться теплом своих сердец.

Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ