На Мозырщине продолжается «эстафета тепла». На этот раз съемочная группа телеканала совместно с территориальным центром социального обслуживания населения и советом молодых работников Мозырского НПЗ колола дрова для инвалида-колясочника из деревни Хомячки.
Из родного Узбекистана Андрей Михайлович Попов уехал ровно 30 лет назад. Сейчас он живет в доме один, иногда его навещает родной брат. У мужчины первая группа инвалидности, а после недавнего инсульта и вовсе пришлось заново учиться разговаривать. Зимний период для Андрея Михайловича особенно сложный. Многое по хозяйству ему дается с трудом, а с колкой дров и вовсе не справиться.
В рамках «Эстафеты тепла» помочь мужчине приехали сотрудники центра социального обслуживания населения совместно с Советом молодых работников Мозырского НПЗ. Парни пилили и кололи дрова, женская часть их аккуратно укладывала. Напомним, что инициатором проведения эстафеты тепла на Мозырщине выступил районный комитет БРСМ. На данный момент к акции присоединяется все больше предприятий и организаций. Их представители помогают пожилым людям, людям с инвалидностью и ветеранам. И такая забота о старших объединяет молодежь не только нашего района, но и разных городов и сел Беларуси. Количество контента добрых дел под хэштегом #эстафетатепла растет. Участники марафона продолжат делиться теплом своих сердец.
Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ
На Мозырщине продолжается «Эстафета тепла». Число добрых дел растет
На Мозырщине продолжается «эстафета тепла». На этот раз съемочная группа телеканала совместно с территориальным центром социального обслуживания населения и советом молодых работников Мозырского НПЗ колола дрова для инвалида-колясочника из деревни Хомячки.