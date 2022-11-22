Егерь Мозырского опытного лесхоза Петр Дойняк спас жителей деревни Глиница от агрессивного волка

17 ноября около 2 часов ночи егеря Мозырского опытного лесхоза Петра Дойняка разбудил мобильный. Звонили встревоженные жители Глиницы, просили помощь – в их деревне орудует волк, он уже покусал домашних собак. Петр Степанович выехал незамедлительно. В одном из подворий действительно были покусанные сторожевые псы, но самого хищника рядом не было. Егерь стал объезжать деревню, около одного из домов услышал громкий лай и крики. Постучал в дверь, ее открыл истекающий кровью мужчина. Рассказал, пытался защитить своего алабая и сам пострадал от волка. Впоследствии пострадавший мужчина с многочисленными ранами был доставлен в реанимационное отделение больницы. Тем временем егерь продолжал поиски опасного хищника. Внезапно зверь сам вышел на дорогу перед машиной. Петр Дойняк работает егерем уже почти 20 лет. За это время видел немало хищников, но тогда у него в руках было ружье. Эта встреча точно останется в памяти.

Ликвидированное животное оказалось волчицей. Сейчас работники ветеринарной станции проверяют ее на бешенство. А жители Глиницы до сих пор приходят в себя от пережитого.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ