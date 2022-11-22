В 12 школе во второй раз прошел военно-патриотический фестиваль «Готовы Родине служить»

12 школа уже почти десять лет принимает в феврале районные соревнования «А ну-ка, парни!». Спортивные конкурсы с патриотическим уклоном. В апреле этого года решили – пора стать фестивальной площадкой силы и ловкости и провели фестиваль «Готовы Родине служить». Собрали команды школьников-подростков и сборную пограничного отряда. Ровно через полгода количество участников выросло практически в два раза. Стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, челночный бег в противогазах… Для этих ребят суббота выдалась действительно насыщенной. Кстати, в подобных эстафетах участие принимали не только парни. Поддержать команду своей школы, а также отдельных участников спортивного состязания пришли многочисленные болельщики. Явные фавориты фестиваля определились сразу. Хотя борьба шла до последнего нажатия секундомера. Среди силовых ведомств первое место у погранотряда, второе у представителей РОВД, третье у парней из радиотехнического батальона. А лучшими среди школьников была команда 16 школы, второе место у 12, третье у 15 школ. По окончанию состязаний участники получили сладкие подарки от спонсоров фестиваля.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ