Встреча с молодыми специалистами

Традиционная встреча руководства района с молодыми специалистами в этом году прошла в Городском Дворце культуры. В зале – перспективные и энергичные ребята. Среди этих парней и девушек – будущие руководители предприятий и организаций, талантливые педагоги и медики, представители нефтеперерабатывающей, строительной, торговой отраслей и других. Все вместе –специалисты, прибывшие на первые рабочие места в 2022году. Мероприятие ежегодное. Тех, кто приехал из других городов, да и самих мозырян, вначале знакомят с аспектами жизни района.

Работающая молодежь сегодня – весьма многочисленная социальная группа. Поэтому вопросы, связанные с реализацией государственной молодежной политики, всегда актуальны. На встрече молодежь получает информацию о перспективном кадровом резерве и возможностях карьерного роста. Говорят о строительстве жилья, медицинском обслуживании, культурном отдыхе, занятиях спортом. В этом году в район прибыло 426 молодых специалистов. Больше всего – в социальную сферу, сельское хозяйство и строительство. Завершилась встреча символично – показом социального спектакля «Голый остров, или если мы вместе». Его основная тема – важность каждой профессии.