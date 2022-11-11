Молодежь Мозырщины приняла «Эстафету тепла»

Инициатором проведения «Эстафеты тепла» на Мозырщине выступил районный комитет БРСМ. Волонтеры молодежной организации района заготовили дрова для одинокой жительницы деревни Загорины Лидии Алексеевны Сикорской.

Загорины. Колхозная. 17. Обычно на этом участке тишина. Хозяйка, 75-тилетняя Лидия Алексеевна Сикорская, живет одна. А тут – десятки активных, позитивных и громких молодых людей с охапками дров. Причина суеты сует – акция БРСМ «Эстафета тепла». Мозыряне стали первыми в области. В самые ближайшие дни акцию поддержат сотни комитетов, первичек. А это тысячи молодых людей, которые, в прямом смысле, при личной поддержке Президента принесут в дома белорусских стариков тепло и уют.