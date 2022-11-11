Помочь с выбором будущей профессии, а еще наглядная агитация за вступление в свои ряды. На базе Калинковичского РОВД прошел День открытых дверей, на мероприятие пригласили старшеклассников из школ города и района.

Калинковичские милиционеры зрят в будущее, и уже сейчас заботятся о своей смене. В этот раз, чтобы впечатлить старшеклассников, на День открытых дверей пригласили из Гомеля сотрудников ОМОНа. В экипировке и обмундировании, с далеко не полным перечнем того, что есть в арсенале отряда милиции особого назначения. Само мероприятие стартовало с официальной части. После официальных речей учащиеся военно-патриотического класса возложили гирлянду к памятному знаку, установленному в честь сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Далее ребят пригласили в актовый зал. Здесь они посмотрели презентационные видеоролики профильных учебных заведений Министерства внутренних дел. А о том, почему нужно поступать в академию МВД на своем примере рассказал курсант 4 курса Михаил Рудько. Парень в своем выборе не разочарован, а даже наоборот, за годы учебы только убедился, что поступил правильно.

В числе гостей отдела Калинковичской милиции и учащиеся военно-патриотического класса.

Проведение Дней открытых традиция Калинковичского РОВД —наглядная агитация, почему ребятам стоит задуматься о поступлении в профильные милицейские ВУЗы.

День открытых дверей завершился экскурсией по отделу, ребята побывали в музейной комнате, а также посмотрели условия пребывания в изоляторе временного содержания.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ