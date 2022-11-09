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Рубрика: Новости

Волонтерский совет – бесценный ресурс Мозырской организации Красного Креста

9 ноября 2022, 18:23

В Мозырской организации Красного Креста успешно функционирует волонтерский совет, состоящий из числа самых способных и активных учеников и студентов Мозырщины. Они часто организуют различные собрания, на которых обсуждают насущные вопросы и думают, как в ближайшее время их можно реализовать. Так, на одной из недавних встреч были рассмотрены важные, актуальные проблемы: от благоустройства города до мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения. Ребята говорят, ответы на вопросы найдены и в скором времени все задуманное будет исполнено.

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