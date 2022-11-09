Три дня в режиме активного обучения провели чирлидеры спортивно-технического клуба «Старт». Мастер-класс для ребят провел тренер бренда «For Cheer» из Москвы Андрей Симаков.

Взлеты и падения, смех и слезы, ушибы и радость от освоения нового элемента… В течение трех дней команда чирлидеров спортивно-технического клуба «Старт» под руководством своего тренера Елены Головач принимала у себя московского тренера бренда «For cheer» Андрея Симакова. Вместе с ним в Мозырь приехал тренер из Гродно Александр Демянчук. Десятки сложных элементов, сотни технических нюансов, варианты подготовительных тренировок… В обучении приняли участие 87 спортсменов «Старта». За два часа совместной тренировки каждая из команд получила огромное количество знаний и навыков. Их закрепили на практике. Демонстрация верной техники исполнения, разбор ошибок и вот новый элемент начинает получаться более уверенно. А удар в гонг гласит, что урок усвоен на «отлично».

Чирлидинг – спорт довольно сложный. Кроме физической подготовки, хорошей растяжки, техники исполнения элементов спортсмену нужно владеть и акробатическими элементами. Александр Демянчук приехал из Гродно, чтобы поработать с ребятами именно над акробатикой. Новые высоты покоряются только самым трудолюбивым и настойчивым. Спортсмены-чирлидеры «Старта» жадно впитывали всё, что давали им мастера. А тренеры вдохновлялись такой искренней жаждой и отдавали даже больше, чем от них требовалось. Это не последний мастер-класс, который Андрей Симаков провел для чирлидеров «Старта». Новая встреча обязательно состоится. А пока юные спортсмены должны усвоить полученные знания. Чтобы гонг в душе каждого из них звучал после каждого выполненного элемента.