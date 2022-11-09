Беспечность в интернете может привести к печальным последствиям. Особенно, когда речь идет о несовершеннолетних. О том, что такое сваттинг и к чему причастны дети, рассказали в МВД Беларуси.

Проблема детского сваттинга продолжает оставаться актуальной для Беларуси. В этом году была задержана международная группа людей, рассылавших ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры. Именно их называют сваттерами. Организаторами группы оказались несовершеннолетние белорусы.

Цена беспечности взрослых – высока. В случаях сваттинга это реальный ущерб и, как следствие, возбужденные уголовные дела.

Знать и помнить базовые правила цифровой гигиены сегодня также важно, как знать правила дорожного движения. Причем и взрослым, и детям.