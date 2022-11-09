Жизнь позитивных мозырян! Знакомьтесь, Юлия Булова, которая работу фармацевта совмещает с многочисленными хобби.

Мозырь славится своими талантами! Юлия Булова хотя и родилась не в нашем городе, но именно в Мозыре развивает и совершенствует свои способности. Живопись, танцы, спорт, хендмейд, музыка… И это далеко не полный перечень хобби, которыми увлекается Юлия.

Журналисты «Телеканала «Мозырь» любят рассказывать о талантливых людях. В этот раз с героиней сюжета действительно повезло. Хрупкая и одновременно сильная девушка, невероятно обаятельная и позитивная, которая суточные 24 часа использует по полной. Работу фармацевта в госаптеке совмещает с многочисленными хобби. Их даже по пальцам не перечесть. Жизнь Юлии Буловы наполнена творчеством. Все началось с чистого листа бумаги, с рисования. Без обучения в художественной школе, без мастер-классов, девушка воплощает сюжеты на бумаге, холсте, мебели, одежде и даже обуви.

А еще Юлия лепит из глины, делает интересные интерьерные вещицы, занимается йогой, брейк-дансом и даже играет на барабанной установке. Девушка уверена, столь разносторонние хобби не мешают друг другу, а, наоборот, гармонично друг друга дополняют. Есть песня про то, как в доме поселился замечательный сосед с любовью к громким музыкальным инструментам. Юлии повезло, ее соседи лояльны к ее барабанному хобби.

А еще Юлия никогда не заморачивается с тем, что подарить друзьям. Ее подарки индивидуальны, оригинальны и душевны, заряжены невероятно позитивной энергетикой.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ