Военный комиссариат Мозыского, Ельского и Наровлянского районов продолжает плановые мероприятия по сверке данных военнообязанных. Стоит отметить, что военкомат проводит сверку учетных данных на протяжении года. Однако по части граждан возникают вопросы: они меняют место жительства, регистрации, выезжают за границу. Пунктом предварительного сбора военнообязанных стал Дворец культуры «Строитель». Сверка военнообязанных здесь идет параллельно с творческими репетициями. Проживаете по указанному адресу? Где работаете? Ваш телефон изменился? – от представителей военкомата звучит привычный набор вопросов. Офицер запаса, Максим Борисенко, к подобным проверкам уже привык, проходит их каждый год. Как сообщили в военкомате, работа по оповещению и сверке учетных данных будет продолжаться до конца нынешнего года.

Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ