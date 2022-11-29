Филиппов или Рождественский пост – самый строгий. Есть ли послабления и обязательно ли его соблюдать?

С 28 ноября у православных начался Рождественский пост. Продлится он по 6 января включительно. Напомним, что в Рождественский или Филиппов пост соблюдаются строгие ограничения в питании. Считается, что соблюдая пост, люди смиряют тело, обуздывают страсти и желания, а также просветляют душу. Условно Рождественский пост разделяют на три части, каждая отличается строгими канонами в питании.

С 28 ноября по 19 декабря во время поста по понедельникам разрешена горячая пища без масла, в другие дни, кроме среды и пятницы, разрешена рыба. Среда и пятница являются постными дня, когда можно поститься только на хлебе, воде, сырых овощах и фруктах, употребляя еще только мед и орехи. Затем с 20 декабря по 1 января, в целом, в питании постящихся ничего не меняется, кроме того, меню по вторникам и четвергам — есть рыбу нельзя, но можно употреблять горячую пищу с маслом. Самая строгая часть Рождественского поста со 2 по 6 января, когда в понедельник, среду и пятницу устанавливается сухоядение, а во вторник и четверг допустима горячая пища без масла, а по выходным — горячие блюда с маслом. Под запретам какая-либо пища и в Рождественский сочельник. Разговляться верующим позволяется в этот день только после появления на небе первой звезды. Строго соблюдают Рожественский пост, прежде всего, священнослужители, для простых людей условия поста согласуются с их духовными наставниками с учетом состояния здоровья. Также в пост предусмотрены послабления для детей, стариков и беременных женщин. Еще в период Рождественского поста нельзя ругаться с родными. А, защищая дом от ссор, каждый вечер принято зажигать свечу-оберег. Во время поста не принято было охотиться или выходить на рыбный промысел, домашних животных следовало при этом кормить досыта. Генеральную уборку в доме хозяйки делают до начала поста, во время его прибираются и делают основную работу только днем, работа вечером, считали предки, могла привлечь в дом бесов.

В день окончания Рождественского поста, 6 января, наряжались в праздничную одежду. За время поста, считают христиане, душа очищается, Рождество встречают со светлыми помыслами и добротой в сердце.