Почему сбегают дети? Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Геннадьевич Миткевича посетил Мозырский детский дом

Что стоит за самовольными уходами детей из детдома? Как понять их поведение? Что этому предшествует и как им помочь? Чтобы получить ответы на эти вопросы, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Геннадьевич Миткевича приехал в Мозырский детский дом, где пообщаться и с воспитанниками, и с педагогами. Чаще всего здесь оказываются дети, чьи родители злоупотребляют алкоголем, ведут аморальный образ жизни и не хотят заниматься их воспитанием. Конечно, со всеми ребятами здесь работают психологи, однако некоторые все же стремятся покинуть это место и отправиться на поиски другой, как считают, лучшей жизни. Истории таких ребят слушал Евгений Геннадьевич.

У каждого из детей – своя история. Как правило, не самая радостная. Как не парадоксально, не самая радостная до того момента, как о них стало заботиться государство. Среда воспитания, привязанность к горе-родителям, подростковые гормоны. Подростковый возраст – трудный и протестный период. Уходят дети из дома и с вполне благополучных семей. Евгений Геннадьевич уверен, каждый конкретный случай каждого конкретного ребенка требует индивидуального подхода.

ЕкатеринаГорбачева, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ