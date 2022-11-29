Известный фудблогер провела для школьников мастер-класс по созданию вкусных и полезных сладостей

Люди к полезным сладостям относятся по-разному: кто-то их как полноценный десерт не воспринимает, а кто-то уже полностью перешел на такую вот здоровую альтернативу. Марина Дикарева, известный фудблогер точно знает – полезные и одновременно вкусные сладости – не миф! Это она и продемонстрировала ребятам на своем мастер-классе. Перед тем как приступить к приготовлению, ребятам предложили попробовать то, что у них должно получиться. Попросили угадать и главный ингредиент этих конфет. Вариантов было много, но распробовать так никто и не смог. Его вы сейчас, кстати, видите на экране. Это чечевица. На мастер-классе ребята узнали много кондитерских секретов, а кто-то даже пообещал приготовить эти полезные сладости дома. Кстати, мастер-класс проходил в торговом центре «Глобал Маркет». По заверению представителей, у них в перспективе еще не один подобный проект.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ