Военкоматы продолжают плановую сверку данных военнообязанных

Вызов граждан на пункты сбора военных комиссариатов и местных исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками. До настоящего времени сверка учетных данных в основном проводилась с военнообязанными, работающими в организациях и на предприятиях независимо от форм собственности. До конца года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учете. В связи с этим в течение ноября значительное количество граждан примет участие в указанных мероприятиях. В среднем сверка данных одного военнообязанного займет не более 10-15 минут. После уточнения информации граждане возвращаются к месту работы или жительства. Данные мероприятия носят плановый характер. Первые итоги проводимой работы свидетельствуют о высоком уровне понимания гражданами своих обязанностей по воинскому учету.