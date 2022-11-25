Дополнительный зимний рацион. Кто отвечает за наполнение кормушек для диких животных?

В охотничьих угодьях Мозырского опытного лесхоза – видовое разнообразие. Лоси, олени, а популяция косуль вообще уже насчитывает более 1000 особей. В самую холодную пору года, когда добыть пропитание непросто, егерь лесхоза Петр Дойняк подкармливает диких животных на вверенной ему территории.

Конец ноября, а лес уже укрылся снежной шалью. Сказочным пейзажем приятно любоваться, однако для диких животных в этом пейзаже идет борьба за пропитание и, соответственно, выживание. В ведении егеря Мозырского опытного лесхоза Петра Дойняка почти 60 тысяч гектаров лесоохотничьего хозяйства. Чтобы помочь зверям в непростое время, ежегодно их подкармливают. Кормохранилище. Егерь вместе с водителем загружают мешки с овсом, в каждом – примерно 35 килограммов. Далее экипаж направляется к подкормочным площадкам, всего их 50. Меню для оленей, косуль и лосей, простое, но калорийное, а еще с вкусняшками: зерно, сено и, конечно, соль. Еще в начале 2018 года в рамках государственной программы были закуплены благородные олени. Несколько месяцев их держали под присмотром в природном вольере, им создали все условия для максимально комфортной адаптации, а после отпустили на волю. За годы они привыкли к мозырским лесам, поголовье увеличилось, сейчас более 250 особей. Именно олени, косули и лоси – основные адресаты, так сказать, продуктовой помощи. Но и другим зверькам перепадает. К тому же специально высаживаются подкормочные поля, чтобы животные не зарились на человеческие сельхозугодья. А кормушки егерь постоянно мониторит. Как только заканчивается какой-либо продуктовый компонент, его сразу подвозят. И так будет до весны. Чтобы звери могли максимально комфортно перезимовать, ни в чем не нуждаясь.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ