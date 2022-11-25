ГАИ предупреждает: внимание – опасные горки! Следите за тем, как развлекаются ваши дети!

Катание на тюбингах или «ватрушках» – одно из самых популярных развлечений в зимний период как взрослых, так и несовершеннолетних. С появлением снежного покрова возникает вероятность катания детей вблизи проезжей части. Ребенок может не заметить приближающийся автомобиль.

Взрослые должны напоминать детям о мерах безопасности: объясните детям, что играть вблизи проезжей части опасно. Позаботьтесь о том, чтобы одежда ребенка была со вставками из светоотражающего материала.

«Ватрушки» способны развивать большую скорость и закручиваться во время спуска. При этом тюбинги неуправляемые и не оборудованы тормозным устройством. Поэтому специально оборудованная трасса для катания – это лучший вариант. Выбирая горку для катания, убедитесь в том, что она находится вдали от проезжей части дороги и при съезде с горы, вы не окажетесь на дороге.