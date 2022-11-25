Уборка дорог и дворов от снега. Главные работы еще впереди

Неделю назад мозыряне увидели, как служба ЖКХ подготовилась к первому в этом году снегопаду. В принципе, справились. Но главный снег вместе с тремя зимними месяцами и непредсказуемым мартом еще впереди. Значит, впереди и много работы. Расчищенная от снега дорога под слоем противогололедного реагента, на тротуарах и автобусных остановках ящики с песко-соляной смесью, пешеходные дорожки и остановки ежедневно расчищаются вручную. В случае обильных снегопадов для выполнения работ по зимнему содержанию дорожной сети привлекается вся техника предприятия. Всего в арсенале «Мозырского райжилкомхоза» 53 машины. Предоставить помощь готовы и сторонние организации, заключено порядка 10ти договоров.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ