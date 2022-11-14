В педагогическом университете прошла информационная встреча по развитию волонтерского движения. Ее цель – повышение социальной активности молодежи

Они занимаются поиском пропавших без вести людей, ездят в дома престарелых, участвуют в благотворительных акциях, общаются с пожилыми людьми, помогают людям с ограниченными возможностями. Одним словом – помогают тем, кто в этом нуждается. Речь сейчас идет о волонтерах. Волонтерское движение может быть разовым или системным. Можно принять участие в одной акции или же помогать регулярно, вступив в какую-нибудь волонтерскую организацию. В педагогическом университете посчитали, что такое благородное дело нужно продвигать в широкие массы. Для этого была организована информационная встреча, в рамках которой обсудили пути развития волонтерского движения на Мозырщине.

Мероприятие под названием «В прошлом участник, в настоящем – волонтер» — это круглый стол, который проводился в рамках реализации молодежной инициативы «Хорошее дело быть здоровым». Приглашенные гости в лице общественных объединений делились особенностями своей работы, рассказывали о волонтерских движениях, которые действуют на базе их организаций. Круглый стол – это возможность обсудить интересующие вопросы, поделиться своим мнением и опытом волонтерской деятельности.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ