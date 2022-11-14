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Рубрика: Новости

Сегодня рано утром в Мозырском районе произошло серьезное ДТП

14 ноября 2022, 18:46

Утром 14 ноября на, так называемой, нпзовской трассе произошло лобовое столкновение. Мозырянин, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген гольф», пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ». За рулем девятки был житель Ельска, 1984 года рождения. Дорожную обстановку усложнял сильный туман. Оба водителя были доставлены в больницу, после медицинского осмотра были отпущены. Машины с места аварии увез эвакуатор.

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