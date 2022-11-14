Сотрудники патрульно-постовой службы помогли найти мужчину, страдающего потерей памяти

Вечером 10 ноября в дежурную часть Мозырского РОВД поступило сообщение – житель агрогородка Козенки преклонного возраста, страдающий потеряй памяти, пошел на прогулку и не вернулся домой. Родственники очень волновались. Спустя сутки пропавшего мужчину обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы милиции в Мозыре на улице Пролетарская. Дедушка в медицинской помощи не нуждался и был благополучно доставлен милиционерами домой.