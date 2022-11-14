«Дожинки-2022». Большой репортаж из Добруша

Итоги сельскохозяйственного года подвели аграрии Гомельской области. В субботний день они собрались в Добруше, где прошли «Дожинки-2022». В адрес главных героев праздника звучали слова благодарности за трудолюбие и ответственное отношение к делу, выдержку и высокую самоотдачу.

На тему продовольственной безопасности в этом году говорят, как никогда много. И вопроса «Почему так много уделяется внимания сельскому хозяйству?» уже точно не возникает! Невзирая на трудный во многих аспектах год, аграрии показали достойный результат. Валовый сбор зерна Гомельщины – почти миллион 100 тысяч тонн с учетом кукурузы! И эта цифра говорит сама за себя. Будет хлеб, будет рост показателей в животноводстве, будет дальнейшее развитие мясомолочного производства.

Мозырский район, по-прежнему, удерживает в отрасли лидирующие позиции. 67 675 тонн зерна и зернобобовых, включая кукурузу, собрали на землях нашего и прилегающего Наровлянского района. Заготовили 87 665 тонн кормовых единиц. Среди предприятий самый большой вклад в областной каравай внесла мозырская «Заря». Представители совхоз-комбината – и победители в заготовке травяных кормов. В тройке лидеров также экспериментальная база «Криничная» и «Слободское имени Ленина».

О достижениях и успехах каждого района Гомельской области можно было услышать во время шествия передовиков. Объединенная колонна Мозырского и Наровлянского районов – самая большая по количеству участников.

А во время церемонии чествования передовиков наши земляки на сцену поднимались чаще всего. Лидерам сезона — районам, организациям и самим людям труда, передовикам — вручались почетные грамоты, сертификаты, ценные подарки. Руководители некоторых Мозырских предприятий выходили не единожды. Так, у экспериментальной базы «Криничная» — сразу две награды на областных соревнованиях. Предприятие достигло высоких показателей на заготовке травяных кормов и в воспроизводстве стада сельскохозяйственных животных. Коллектив «Криничной» — абсолютный лидер в производстве молока. Ему объявлена благодарность Президента Беларуси. Получали награды в личных номинациях и животноводы эксбазы.

Мозырский район – безоговорочный лидер по сбору травяных кормов и производству мяса и молока в регионе. Все четыре первых места в «животноводческих» номинациях областного соревнования – у мозырян. На одной сцене – руководители совхоз-комбината «Заря», «Слободского имени Ленина», эксбазы «Криничная» и «Козенки-Агро».

Имена работников мозырских предприятий во время церемоний награждения звучали каждые несколько минут. На сцену поднимались операторы животноводческих комплексов и ферм, ветеринарные врачи. Те, кто выращивает крупный рогатый скот, свиней и птицу. Люди, титанический труд которых, достоин почета и уважения во все времена.

Лучшие из лучших в своем деле награды принимали со скромными, но радостными улыбками. И отмечали, работают не ради дипломов и почетных ленточек.

А тем временем, центральная часть Добруша превратилась в один большой гостиный двор. Мастера народных ремесел показывали таланты на интерактивных площадках. Масштабная выставка сельхозтехники знакомит с историей развития машиностроения. На традиционных районных подворьях хвастались своими достижениями и предлагали окунуться в мир фольклора и народной песни.

Гости «Дожинок» с удовольствием дегустировали вкусности от «Мозырских молочных продуктов». Знакомились с продукцией Мозырского НПЗ, Мозырьсоли, «Этанола» и эксбазы «Криничная». Взрослых, кроме кулинарных изысков, ждали песни и танцы с национальным колоритом. Кстати, уже известна локация следующего областного праздника. «Дожинки-2023» мы встретим в Октябрьском!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ