Доступная и качественная медицина – от больших городов до отдаленных сел. Систему здравоохранения Гомельщины продолжают совершенствовать и обновлять. В Калинковичской больнице теперь собственная современная кислородная станция. Ее открывали в торжественной обстановке, с традиционным перерезанием ленточки.

Глава района Сергей Гвоздь отметил, пандемия показала, что самое ценное и одновременно самое хрупкое – человеческая жизнь. Сейчас ковид не бросает вызов, но в районе к вызовам готовы.

1 миллион 50 тысяч выделил областной бюджет, 60 тысяч – местный, Калинковичский. В 2021 году в области поставили задачу – открыть 4 кислородные станции. Ответ на вопрос : «Где именно?», давала оперативность изготовления проектно-сметной документации. Председатель Калинковичского райисполкома лично курировал процесс. Калинковчане сделали быстрее других.

С появлением двух кислородных резервуаров, каждый, кстати, вместимостью по 8 тонн, нет необходимости госпитализировать больных в клиники областного уровня. В целом, за последние три года в районе на медицину было выделено 3миллиона рублей.

Главный врач района отметил, сегодня стали еще сильнее, еще увереннее и спокойнее. И это касается как и медработников, так и пациентов.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ