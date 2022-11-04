Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам прошло в Мозырском районе

Делегация парламентариев посетила Мозырщину с рабочим визитом. В центре внимания – тема санкционного давления со стороны коллективного Запада. А главная задача – увидеть на реальных примерах, как предприятия разных отраслей справляются с вызовами времени.

В числе первых, кто мог почувствовать давление со стороны Евросоюза, была деревообрабатывающая отрасль. Но грамотное перераспределение экспортных потоков позволило не снижать объемы. Реальный пример – пеллетный завод Мозырского опытного лесхоза. Именно здесь низкосортное сырье превращают в высокорентабельную продукцию. Структурное подразделение дает предприятию 40% выручки. Среди покупателей пеллет недавно были и европейские страны — Литва, Польша, Дания. В связи с санкциями пришлось пересматривать логистику и искать новые рынки сбыта. Сегодня пеллеты и пиломатериалы идут, в том числе, в Россию, Китай, Азербайджан и страны Азии.

Ознакомились парламентарии и с работой Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Об истории с момента строительства и до сегодняшнего дня гостям рассказал генеральный директор предприятия Виталий Павлов. Небольшую остановку сделали у нового комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Сегодня площадка H-Oil переживает исторический момент – идут пусковые операции. Крупнейший инвестпроект — будущее целого предприятия и даже страны.

Со вкусом на санкционные трудности реагируют на Мозырских молочных продуктах. Наша «молочка» хорошо знакома азиатским регионам, а также Казахстану, Грузии и Азербайджану. Постоянный партнер – Россия. А в этом году партии мозырской продукции отправились в Сингапур. Самое востребованное на экспорт – сухое молоко. Его на предприятии выпускают 10 тонн в сутки.

В 2022 году товары от мозырских производителей поставляются на рынки 37-ми стран. Акцент организации района делают на укрепление связей с рынками Российской Федерации, Китая, Казахстана и Азербайджана. Итоговое заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам прошло в зале Мозырского райисполкома. Среди обсуждаемых тем – производственный и экспортный потенциал региона, а также принимаемые меры по наращиванию и диверсификации экспорта товаров Беларуси.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ