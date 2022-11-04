Сейчас идет активное общественное обсуждение проекта Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании».

Согласно проекту, ВНС станет высшим представительным органом народовластия, который будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать конституционный строй, преемственность поколений и гражданское согласие. В эти же дни во многих регионах Беларуси, в том числе и в Мозыре, проходят «диалоговые площадки», посвященные этой теме. В них принимают участие законодатели, представители местных властей, эксперты, заинтересованные граждане и сотрудники предприятий и организаций. Главным спикером масштабного мероприятии в драмтеатре выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко.

Правовой статус, компетенцию, порядок формирования Всебелорусского народного собрания, права и обязанности делегатов; принципы выдвижения. Также были затронуты и внесение изменений в избирательный Кодекс. Присутствующие смогли задать интересующие вопросы.

Обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании и внесении изменений в Избирательный Кодекс Республики Беларусь будет продолжено как в формате диалоговых площадок, так и в рамках встреч в трудовых и студенческих коллективах.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ