Департаменту охраны МВД Беларуси – 70 лет. Торжественное собрание прошло во Дворце культуры нефтепереработчиков

Департаменту охраны МВД Беларуси – 70 лет. Профессиональный праздник ведомства отмечали 29 октября, а в четверг во Дворце культуры нефтепереработчиков виновников торжества с размахом чествовали на праздничном концерте. Среди приглашенных – партнеры — представители десятка организаций, предприятий, учреждений, конечно же, родные и близкие. Среди самых почетных гостей – ветераны службы. Сотрудники Департамента охраны уверены, залог успеха – командная работа, которая базируется на сохранении традиций и непрерывным совершенствованием, а еще надежный тыл в виде родных и близких.

За 70 лет служба охраны превратилась в мощную инженерно-техническую службу органов внутренних дел, обеспечивающую сохранность материальных ценностей всех форм собственности граждан. Мозырским отделом обеспечивается охрана более 490 объектов, 2950 квартир и помещений с личным имуществом граждан, реагирование на сигналы тревоги, поступающие от более чем 800 систем ручной тревожной сигнализации. Ни минуты покоя, режим работы – 24 на 7. Особые слова благодарности от вышестоящего руководства.

Нагрудные знаки, почетные грамоты, благодарности. От местных органов власти, от руководителей предприятий, от коллег, от директоров учебных заведений. Со сцены звучали слова благодарности, награждали лучших. В качестве подарка всем сотрудникам – праздничный концерт.

Светлан Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ