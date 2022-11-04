Помочь участникам рыночной системы адаптироваться к новым условиям. Семинар-совещание по вопросам ценорегулирования

Цены на товары будут контролироваться и регулироваться. После вступления в силу Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 года рынок работает по-новому. Чтобы объяснить, в чем именно заключаются нововведения и какие сферы они затронут, в райисполком пригласили представителей предприятий промышленности, торговли Мозырского района и соседних 6 районов. Документ комментировал начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь по Гомельской области Игорь Ковалев.

С 19 октября введено регулирование цен на товары, производимые, ввозимые и реализуемые на внутреннем рынке Беларуси. Отныне производители согласовывают повышение отпускных цен на потребительские товары с госорганами, в частности с облисполкомом. В перечне регулируемых потребительских товаров 370 позиций. Как только было принято постановление, на горячую линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли стали поступать тысячи звонков. Многочисленные вопросы возникли потому, что документ принимался в сжатые сроки. Такого рода совещания должны помочь участникам рыночной системы понять и адаптироваться к новым условиям.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ