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Рубрика: Новости

Задачи по охране воздушных рубежей уже 60 лет успешно решает 1052-й отдельный радиотехнический батальон

4 ноября 2022, 18:36

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