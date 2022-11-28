Реализацию Декрета № 18, безопасность дорожного движения и работу СМИ обсудили на заседании исполкома

Реализацию Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» обсудили на расширенном заседании Мозырского райисполкома. Документ был принят в 2006-м году. Именно тогда появилось такое понятие как семья, находящаяся в социально опасном положении.

Тревожным сигналом о том, что семья нуждается в помощи, может стать задолженность по квартплате, семейный скандал, жалоба соседей, обращение педагогов. За 10 месяцев этого года в отдел образования поступило 412 таких обращения. 229 детей из 91-й семьи признаны находящимися в социально-опасном положении.

При выполнении требований Декрета №18 акцент делается на раннюю профилактику семейного неблагополучия. Но, главное – защитить права всех без исключения детей. Ведь каждый ребенок имеет право на стабильное и счастливое детство. Родители, у которых изъяли детей, получают статус «обязанных лиц». Они должны быть обязательно трудоустроены и оплачивать содержание своих детей. Пока мамы и папы исправляются, дети находятся, как правило, в социально-педагогическом центре.

Второй вопрос, вынесенный на заседание, — безопасность дорожного движения и состояние мозырских дорог. В этом году отмечен рост ДТП и количества погибших в авариях. Среди основных причин – нарушение ПДД. В том числе, превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Самыми аварийными улицами остаются Рыжкова, Мира, Пролетарская и Интернациональная. В этом году появился дополнительный светофор на Пролетарской, смонтированы пешеходные ограждения на Рыжкова и бульваре Юности. Часть уличных фонарей заменена на светодиодные. В ГАИ подчеркнули необходимость появления светофора на пересечении улицы Гагарина и так называемой Дороги №1. В настоящее время по объекту разработана проектно-сметная документация. Острой проблемой остается отсутствие большой парковки возле поликлиники №4 и детской больницы. Заключительный вопрос заседание райисполкома – работа СМИ по реализации государственной информационной политики. По каждой теме вынесено решение, обеспечен контроль за его исполнением.