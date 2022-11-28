Прощальные ноты «Осеннего аккорда- 2022» звучали во Дворце культуры нефтепереработчиков

Итоги 18-го фестиваля-конкурса любительского творчества «Осенний аккорд» подвели в пятницу

Совсем юные и уже взрослые, начинающие и опытные. Участники 18-го фестиваля-конкурса «Осенний аккорд» собрались во Дворце культуры нефтепереработчиков, чтобы узнать имена победителей и призеров. Талантливые, креативные, с чувством юмора. Без преувеличения, все участники творческого проекта – настоящие звезды. Что подтверждается количеством имен, прозвучавших на церемонии награждения.

Поддержку коллег и родных, и теплый прием организаторов и членов жюри чувствовали в этот вечер все участники «Осеннего аккорда». Некоторые их них к наградам фестиваля идут несколько лет. Совершенствуют уровень исполнительского мастерства, репетируют, готовятся, вновь и вновь выходят на большую сцену Дворца. Есть на фестивале уже свои семейные династии. Поклонники проекта, например, хорошо знают семью Бессоновых – отец, сын и внучка покоряют свои талантом. Атмосфера в Хрустальном зале такая же волнительная, как и перед выходом на сцену. Ведь оглашения результатов и взрослые, и дети ждут с замиранием сердца. А потом, под аплодисменты и с радостными улыбками выходят за дипломами и подарками. Подарки и спецпризы в разных номинациях, традиционно, вручали партнеры фестиваля. Среди них – профсоюзная организация Белхимпрофсоюза и телеканал «Мозырь». Один за одним за наградами выходили танцоры и фотографы, художники и мастера декоративно-прикладного творчества.

Имя обладателя Гран-при стало известно последним. Впервые за всю историю «Осеннего аккорда» главную награду вручили не певцы или танцору, а… чтецу стихов!! Невероятный талант молодого Артёма Невмержицкого покорил и зрителей, и жюри. Для выступления он выбрал «Черного человека» Сергей Есенина. На Мозырском НПЗ инженер-системотехник работает всего один год! На сцену фестиваля вышел впервые. И сразу – заслуженная награда! Талантливые, харизматичные, неподражаемые. Участники «Осеннего аккорда» сделали очень яркой, душевной и теплой длинную ноябрьскую неделю. Хотя для них она пролетела быстро. Впрочем, также быстро промчится весь следующий год. И уже осенью-2023 мы точно услышим хорошо знакомые фамилии и новые имена!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ