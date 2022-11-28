Не учел дорожные и погодные условия, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением. ДТП в Калинковичском районе

27 ноября в Калинковичском районе примерно в 9 вечера 38-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался по автодороге Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины», при выполнении обгона не учел дорожные и погодные условия, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным «Фольксвагеном». В результате ДТП водитель этого автомобиля, 42-летняя женщина, получила телесные повреждения и была госпитализирована.